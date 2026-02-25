Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Prima da ex al Bernabeu per José Mourinho. Ma sarà spettatore in Real Madrid-Benfica

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:27Calcio estero
Niccolò Righi

José Mourinho è pronto a tornare Madrid ma non sarà un protagonista in prima persona della sfida tra il Real e il Benfica, gara di ritorno del playoff di Champions League che riparte dallo 0-1 in favore dei Blancos maturato nella gara di andata. L’espulsione rimediata una settimana al Da Luz, infatti, lascerà lo Special One in tribuna a godersi una partita che, vista la bufera scatenatasi nell’ultima settimana per il presunto caso di razzismo che ha coinvolto Prestianni e Vinicius (QUI l’approfondimento), promette fuoco e fiamme.

Prima da ex
Sarà solo a distanza, quindi, il tanto atteso confronto con la propria ex squadra. Da quando Mourinho ha allenato il Real Madrid, infatti, ci sono stati solo tre confronti ma tutti lontano dal capoluogo spagnolo: due a Lisbona nell’ultimo mese - dov’è anche arrivata la prima e unica vittoria del tecnico portoghese nei suoi incroci con le Merengues - e uno datato 8 agosto 2017, nella semifinale di Supercoppa Uefa tra il Real, vincitrice della Champions, e il Manchester United, allora allenato da Mou, vincitore dell’Europa League, che si disputò in Macedonia. Gli unici due precedenti dell’allenatore di Setubal al Bernabeu sono entrambi con il Porto: il primo nel febbraio del 2002 e terminato 1-0 grazie al gol di Solari, l’altro poco più di un anno dopo, a dicembre 2003, pareggiato 1-1 e che vide ancora una volta Solari andare in gol ma pareggiato da Darlei.

Clima infuocato
Come detto, comunque, la gara di questa sera si prospetta particolarmente tesa per i fatti di sei giorni fa. Una tensione alimentata dallo stesso Mourinho nel post partita del match al Da Luz che, incalzato, sul presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius ha detto: “Se in tanti stadi succede sempre con lo stesso giocatore, qualcosa non va. Segni un gol incredibile: perché festeggi così? Perché non come facevano Di Stefano, Pelé o Eusebio?”. Parole che hanno fatto infuriare il Real Madrid: dalla Spagna negli scorsi giorni hanno parlato di un Vini ‘disgustato’ dall’accusa dello Special One. Ieri sono poi arrivate le repliche. “Mi delude che si usi l’esultanza di Vinicius per giustificare un presunto atto di razzismo” ha esclamato Courtois, condannando il manager portoghese.

