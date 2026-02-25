Real Madrid, i convocati per la gara con il Benfica: Mbappé non va nemmeno in panchina

La notizia era nell'aria e adesso è ufficiale. Non sarà nemmeno in panchina Kylian Mbappé per la sfida di questa sera al Bernabeu tra il Real Madrid e il Benfica, gara di ritorno del playoff di Champions League dove i Blancos ripartiranno dallo 0-1 firmato da Vinicius nella gara di andata disputata al Da Luz. L'attaccante francese ha sofferto di un problema al ginocchio che non solo lo lascerà fuori dal match di questa sera, ma anche dalla gara di campionato in programma lunedì contro il Getafe.

A renderlo noto il tecnico Arbeloa, che ha diramato la lista dei convocati per la partita. Queste le scelte dell'allenatore spagnolo:

Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Difensori: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy.

Centrocampisti: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago.

Attaccanti: Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono.