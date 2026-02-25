Saviola su Real Madrid-Benfica: "L'episodio su Vinicius ha macchiato la vittoria"

In vista della sfida in programma questa sera al Bernabeu tra Real Madrid e Benfica, gara di ritorno del playoff di Champions League, è intervenuto a Diario AS il doppio ex Javier Saviola. Queste le sue parole iniziando da un'analisi sul match del Da Luz: "Dopo un gran primo tempo del Benfica, nella ripresa la gara è stata completamente diversa e il Real ha preso l'iniziativa".

Come valuta il caso Vinicius-Prestianni?

"È l'unica cosa di cui si parla. Purtroppo, sta influenzando il calcio perché i giovani lo vedono. La FIFA e la UEFA sono molto impegnate nello sradicare il razzismo; hanno fatto un lavoro enorme, e questo incidente ha macchiato la vittoria del Real Madrid e quella che altrimenti sarebbe stata una partita emozionante. È la parola di una parte contro quella dell'altra, ed è difficile da analizzare dall'esterno, ma se è vero che c'è stato un atto di razzismo, allora bisogna usare mano ferma".

Quante possibilità di rimonta ha il Benfica?

"Il Real Madrid ha imparato la lezione dall'andata e il Benfica ha capito che il modo di affrontarli è lo stesso di allora. Dare l'iniziativa al Real Madrid significherebbe perdere la partita. Rimanere arretrati e giocare in difesa non è una buona idea. Previsioni? Mi aspetto, tanti gol: un 2-2 con Real che passa il turno".