L'ex tecnico Carlos Carvalhal su Prestianni: "Se le accuse sono vere va punti serenamente"

Tecnico di lungo corso, tra le altre di Braga, Celta Vigo, Sporting Club e Olympiacos, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di AS Carlos Carvalhal per analizzare la sfida che andrà in scena questa sera al Bernabeu tra Real Madrid e Benfica: "Vedo difficile una rimonta del Benfica. Ma sappiamo com'è il calcio. Se riesce a tenere quanto più a lungo il pareggio, i portoghesi hanno dei giocatori in panchina che possono ribaltare tutto in 10-15 minuti. Restano comunque molto più alte le probabilità che a passare sia il Real Madrid":

Carvalhal si è espresso anche sul presunto caso di razzismo che ha coinvolto Prestianni e Vinicius: "Finora non aveva mai avuto incidenti di questo tipo. Dobbiamo condannare qualsiasi atto di razzismo e se verrà dimostrato che ha detto ciò di cui viene accusato dovrà essere severamente punito".

Infine, si è espresso anche sull'assenza di Mourinho: "Non credo si sia voluto tirare fuori. Penso che gli sarebbe piaciuto essere stasera al Bernabeu perché è ben voluto da tutti. E il Benfica aveva bisogno di lui stasera".