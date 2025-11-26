Il Marsiglia batte una big 13 anni dopo l'Inter: interrotta serie di 17 sconfitte consecutive

Con la vittoria di ieri sera contro il Newcastle (2-1) in Champions League, l’Olympique Marsiglia non si è soltanto rilanciato nella corsa alla qualificazione agli ottavi, ma ha anche messo fine a una serie negativa impressionante. Era infatti da più di tredici anni che la squadra francese non batteva una formazione proveniente da uno dei quattro grandi campionati europei nella massima competizione continentale per club. In questo periodo, i marsigliesi avevano collezionato ben 17 sconfitte consecutive contro avversari del cosiddetto “Big 4”.

L’ultimo successo risaliva al 22 febbraio 2012, contro l’Inter (1-0) al Vélodrome, nell’andata degli ottavi di finale, deciso da un gol di André Ayew nel recupero. Al ritorno, nonostante la sconfitta a Milano (2-1), la squadra allora guidata da Didier Deschamps era riuscita a qualificarsi grazie a un incredibile gol di Brandão. In seguito erano arrivate due sconfitte ai quarti contro il Bayern, dando il via alla lunga spirale negativa.

La serie era poi proseguita nelle stagioni 2013-2014 (sei sconfitte contro Arsenal, Dortmund e Napoli), 2020-2021 (due contro il Manchester City), 2022-2023 (quattro contro Francoforte e Tottenham), e anche quest’anno con i k.o. contro il Real Madrid (2-1) e l’Atalanta (0-1). Il successo sul Newcastle spezza finalmente la maledizione e ridà fiducia all’OM nella corsa ai playoff.