Brasile, Flamengo a un passo dal titolo: pari con l’Atletico-MG mentre il Palmeiras va KO

Il Flamengo ha ottenuto un prezioso pareggio contro l’Atlético Mineiro e, complice la sconfitta del Palmeiras contro il Grêmio, è ormai a un passo dalla consacrazione nel campionato brasiliano. Con la mente già rivolta alla finale di Copa Libertadores, prevista sabato a Lima, entrambe le squadre hanno anticipato i loro impegni della 36ª giornata.

Il Palmeiras di Abel Ferreira, pensando proprio all’appuntamento continentale, ha schierato una formazione ricca di riserve a Porto Alegre. Le sue stelle - tra cui Gustavo Gómez, Raphael Veiga, il “Flaco” López e Vitor Roque - non sono nemmeno state convocate. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Facundo Torres, il Verdao è crollato sotto i colpi di Amuzu, Carlos Vinicius e Willian, entrambi dal dischetto. Il 3-2 finale, reso meno amaro dal gol di Benedetti nei minuti conclusivi, complica la corsa del Palmeiras e dà ossigeno al Tricolor nella lotta per un posto in Sudamericana.

Filipe Luís, al contrario, ha puntato forte sul campionato e ha schierato quasi tutti i titolari del Flamengo. La squadra rubro-negra, però, ha sofferto contro un Atlético Mineiro reduce dall’estenuante finale di Sudamericana persa con il Lanús. Bernard ha portato avanti il Galo, ma Bruno Henrique ha trovato il pareggio al 92’, avvicinando ulteriormente il Fla al titolo: ora il vantaggio sul Palmeiras è di cinque punti, con due sole gare da disputare. La matematica potrebbe arrivare il 3 dicembre, quando il Flamengo affronterà il Ceará: una vittoria significherebbe laurearsi campione del Brasile.

Finale di Libertadores 2025:

Si giocherà sabato 29 novembre al Monumental di Lima.