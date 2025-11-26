De Zerbi elogia Bakola: "I giovani non maturano sugli alberi come albicocche, devono giocare"

Nella vittoria del Marsiglia contro il Newcastle in Champions League (2-1), Roberto De Zerbi ha sorpreso tutti schierando dal primo minuto Darryl Bakola, 17 anni, alla sua prima assoluta nella competizione. Cresciuto nel vivaio marsigliese, l’attaccante aveva finora collezionato solo brevi spezzoni in Ligue 1, ma questa volta il tecnico italiano ha deciso di affidargli una maglia da titolare. Una scelta audace, ripagata da una prestazione intraprendente e da un assist decisivo per Aubameyang sul gol dell’1-1.

A fine partita, De Zerbi ha applaudito il suo giovane talento ricorrendo a una metafora originale: "Mi è piaciuto molto, anche nel primo tempo quando ha sbagliato qualche passaggio. Mi è piaciuta la sua personalità, il coraggio, il modo di stare in campo. I giocatori non sono come le albicocche che maturano sull’albero: i giocatori maturano giocando. Bisogna correre qualche rischio, e oggi il rischio era farlo partire titolare. Era la sua serata".

Il tecnico ha poi sottolineato quanto l’atmosfera del Vélodrome abbia aiutato il giovane nella sua prima grande notte europea: "Questo stadio è fatto per i ragazzi del nostro centro di formazione. Anche nei suoi errori, i tifosi lo hanno sostenuto". De Zerbi ha spiegato di aver preferito Bakola ad Angel Gomes "per il suo fisico e per la capacità di resistere alla pressione alta di Newcastle"..