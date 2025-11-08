L'Atalanta è alle spalle: il Marsiglia spazza via il Brest e balza al comando in Ligue 1
Il Marsiglia rialza la testa dopo la sconfitta in Champions contro l'Atalanta. La squadra di Roberto De Zerbi si rituffa nel campionato e travolge il Brest per 3-0. Al Vélodrome segnano Gomes, Greenwood su rigore e Aubameyang. Con questo successo l'OM si gode momentaneamente il comando della classifica, aspettando la risposta del Paris Saint-Germain impegnato domani sul campo del Lione. Occhio anche al Lens che questa sera potrebbe agguantare il Marsiglia in caso di successo contro il Monaco.
LIGUE 1 - 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC - Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia - Brest 3-0
Le Havre - Nantes (19)
Monaco - Lens (21.05)
Domenica 9 novembre
Lorient - Tolosa (15)
Metz - Nizza (17.15)
Angers - Auxerre (17.15)
Strasburgo - Lille (17.15)
Lione - Paris Saint-Germain (20.45)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Marsiglia 25
2. Paris Saint-Germain 24
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Lione 20
7. Strasburgo 19
8. Rennes 18
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris FC 14
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 10
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
MARCATORI
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Greenwood (Marsiglia) e Lepaul (Rennes)
6 reti: Diop (Nizza)