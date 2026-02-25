PSG-Monaco, le formazioni ufficiali: Kvara nel tridente di L.Enrique, Zakaria al centro della difesa

Paris Saint-Germain e Monaco si affrontano stasera al Parco dei Principi nel match di ritorno dei playoff di Champions League, dopo il 3-2 conquistato dai parigini all’andata a Montecarlo.

Luis Enrique schiera il suo classico 4-3-3: tra i pali c’è Safonov, con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiscono Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves, mentre in avanti spazio a Kvaratskhelia, Doue e Barcola, con Dembele ancora out per infortunio.

Dall’altra parte, Sebastien Pocognoli opta per un 3-4-3: Kohn tra i pali, con Kehrer, Zakaria e Faes in difesa. A centrocampo Vanderson, Camara, Bamba e Caio Henrique, mentre il tridente offensivo sarà formato da Akliouche, Balogun e Coulibay.

Il PSG parte con un leggero vantaggio grazie al risultato dell’andata, ma il Monaco ha dimostrato di poter creare problemi alla squadra campione in carica. La posta in palio è altissima: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Doue, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Monaco (3-4-3): Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique; Akliouche, Balogun, Coulibay. Allenatore: Sebastien Pocognoli.