PSG avanti a fatica, Doue sincero: "Un po' di paura, dobbiamo evitare di subire reti"

Il Paris Saint-Germain vola agli ottavi di UEFA Champions League, ma al Parco dei Principi non è stato facile sbarazzarsi del Monaco. Il 2-2 contro la squadra di Pocognoli, unito al 3-2 dell’andata, è bastato per la qualificazione, ma i campioni d’Europa in carica hanno dovuto sudare fino all’ultimo secondo.

Sotto nel punteggio e poi capaci di ribaltare a inizio ripresa grazie anche all’espulsione di Coulibaly, i parigini hanno preso in mano il match prima di subire il pareggio nel finale, vivendo attimi di tensione pura. A confermarlo è stato Désiré Doué ai microfoni di Canal+: "Sì, certo, alla fine quando hanno segnato e poi hanno avuto l'ultima occasione, c'è stata un po' di paura. Però abbiamo saputo reagire quando eravamo sotto. Siamo tornati in partita, siamo passati in vantaggio e abbiamo fatto una grande prestazione collettiva".

Il giovane talento ha poi sottolineato l’ambizione del gruppo: "Il nostro obiettivo non è andare sotto e rimontare, ma dominare per tutta la partita. Poi ci sono gli episodi. Bisogna saper recuperare quando si è in svantaggio e vincere: oggi lo abbiamo fatto. Cercheremo di non subire gol nelle prossime partite, è importante".