Real, paura per Asencio: colpito alla testa in uno scontro fortuito con Camavinga

Grande apprensione al Santiago Bernabéu durante la sfida di UEFA Champions League tra Real Madrid e Benfica. Al 77’, Raúl Asencio è stato costretto a lasciare il campo dopo un violento scontro fortuito con Eduardo Camavinga.

Il difensore canario ha avuto la peggio nell’impatto, cadendo a terra visibilmente dolorante. Lo staff medico è intervenuto immediatamente, applicando il protocollo previsto per i colpi alla testa. La situazione è apparsa subito seria: i sanitari hanno immobilizzato il giocatore e gli hanno applicato un collare cervicale prima di trasportarlo fuori dal terreno di gioco in barella.

Momenti di grande tensione tra i compagni, con espressioni preoccupate in panchina e in campo. Il pubblico del Bernabéu ha seguito in silenzio le operazioni di soccorso, per poi esplodere in un lungo applauso e intonare il nome di Asencio mentre lasciava il campo. Un segnale di sostegno forte e commosso da parte dello stadio madridista. Al momento il club non ha ancora diffuso aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giovane difensore, che si trova negli spogliatoi per i primi accertamenti medici. Si attendono comunicazioni nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.