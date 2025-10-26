Il mondo si ferma: c'è il Clasico! Il programma della 10^ giornata: oggi Real-Barcellona
Il mondo del calcio si ferma: alle 16.15 di oggi, occhi puntati sulla Liga spagnola, dove si gioca Real Madrid-Barcellona. Chi si prende la vetta? La squadra di Xabi Alonso può scappare a +5, quella di Flick punta invece al sorpasso.
Vediamo di seguito il programma completo della decima giornata in corso, con i risultati delle partite già giocate e la classifica aggiornata.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20*
4. Espanyol 18*
5. Atletico Madrid 16
6. Betis Siviglia 16
7. Elche 14*
8. Athletic 14*
9. Getafe 14*
10. Siviglia 13*
11. Alaves 12
12. Rayo Vallecano 11
13. Osasuna 10
14. Real Sociedad 9*
15. Valencia 9*
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 7*
20. Girona 7*
*una partita in più