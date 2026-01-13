L'esonero di Xabi Alonso fa triste Mbappe. Il francese ha spinto per la permanenza del basco

L'esonero di Xabi Alonso da parte del Real Madrid ha fatto rumore in tutto il mondo e arrivano indiscrezioni dalla Francia circa il rapporto del tecnico basco con la squadra. Tra i giocatori schierati in favore dell'ex Leverkusen c'era Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante ha fatto il possibile per salvare la sua panchina, fiutando un possibile ribaltone al termine della Supercoppa.

Per questo motivo, nonostante l'infortunio al ginocchio, Mbappé, nonostante non fosse stato inizialmente convocato per la Supercoppa, si è recato in Arabia Saudita per cercare di giocare almeno la finale. Tutto ciò col rischio di una ricaduta che avrebbe potuto condizionare la seconda parte della stagione. Xabi Alonso lo ha impiegato nell'ultimo quarto d'ora del Clasico, poco dopo il gol del 3-2 del Barcellona che si rivelerà alla fine decisivo.

Mbappé ha chiuso la parentesi Alonso con una notevole media gol: 29 reti in 25 partite giocate. "È stato breve, ma è stato un piacere giocare per te e imparare da te. Grazie per avermi dato fiducia fin dal primo giorno. Ti ricorderò come un allenatore con le idee chiare e una grande conoscenza del calcio. In bocca al lupo per il tuo prossimo capitolo" è stato il messaggio del campione francese al tecnico esonerato.