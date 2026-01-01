Ufficiale Benteke lascia gli USA e si trasferisce negli Emirati Arabi: ha firmato con l'Al Wahda

L’Al Wahda Football Club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante belga Christian Benteke, un’operazione che si inserisce nel progetto del club di rafforzare la rosa e alzare l’asticella delle ambizioni nella prossima fase della stagione.

L’arrivo dell’esperto centravanti internazionale, che lascia la MLS dopo 3 anni e mezzo, rappresenta un colpo di spessore per la società, che punta a consolidare il proprio status competitivo. La dirigenza dell’Al Wahda ha accolto Benteke nella cosiddetta "Casa dei Campion"”, esprimendo grande fiducia nel suo contributo e augurandogli un percorso ricco di successi con la nuova maglia.

Dal canto suo, Benteke ha manifestato entusiasmo e motivazione per questa nuova avventura. L’attaccante, noto per la sua forza fisica e il fiuto del gol maturato nei principali campionati europei, ha sottolineato la volontà di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico e dei compagni. L’obiettivo è chiaro: dare il massimo in campo e aiutare la squadra a raggiungere i traguardi prefissati, rispondendo alle aspettative del club e dei tifosi.