Mourinho: "Non riesco a mentire. Quando giochiamo male, lo dico. Sarò me stesso fino alla fine"

José Mourinho ha parlato senza filtri alla vigilia del Clasico dei quarti di finale di Coppa di Portogallo contro il Porto, in programma domani al Dragão, ribadendo che il suo modo di essere e di allenare "non cambierà mai". Il tecnico del Benfica ha chiarito subito il peso della partita: "Una vittoria significa che giocheremo la semifinale, una sconfitta significa che la giocherà il Porto e noi resteremo fuori". Nessuna lettura strategica a lungo termine: "Se vinciamo torniamo a casa felici, se perdiamo torniamo con la stessa faccia che abbiamo avuto negli ultimi giorni, ma con la stessa disponibilità a lavorare".

Tema centrale della conferenza è stato Sudakov, finito nel mirino dopo alcune difficoltà difensive. Mourinho ha difeso il giocatore entrando nel merito umano prima ancora che tecnico: "Viene da un campionato e da un contesto che non è di altissima competizione e con enormi difficoltà di allenamento". Poi il passaggio più forte: "Non riesco nemmeno a immaginare cosa significhi avere le persone che ami in uno scenario di guerra, senza sapere se domani potrai ancora parlare con loro". Da qui la posizione dell’allenatore: "Da parte mia Sudakov ha appoggio, anche se la critica fa parte del gioco".

Sulla possibilità di rafforzare la fascia sinistra, Mourinho non ha chiuso la porta: "Forse sì, forse serve qualcuno con maggiore responsabilità difensiva. Ma forse serve anche qualcuno che faccia pensare l’avversario: ‘attenzione, questo può farmi male'".. Infine, il rapporto con lo spogliatoio e le polemiche successive all’ultimo k.o.: "Amo questi ragazzi, ma non riesco a mentire. Non so dire che abbiamo giocato bene quando abbiamo giocato male. Sono arrivato dove sono essendo Mourinho e lo sarò fino alla fine". Un manifesto chiaro, in perfetto stile Mourinho, alla vigilia di una sfida che non ammette appelli.