Real Madrid, Arbeloa su Vinicius: "Voglio che balli". Poi incorona l'italiano Pintus

Alvaro Arbeloa è stato presentato come nuovo allenatore del Real Madrid, dopo aver diretto il primo allenamento in sostituzione dell'esonerato Xabi Alonso. Fra le sue parole anche un elogio ad Antonio Pintus, già preparatore atletico con Carlo Ancelotti, oltre che su Vinicius, uno dei giocatori più discussi in questi ultimi mesi.

Queste le sue parole sull'attaccante brasiliano: Non mi soffermo su scenari che non si sono ancora verificati, dico solo che sono incredibilmente fortunato ad avere uno dei giocatori più imprevedibili del mondo. Ed è questo che vogliamo vedere. Un Vinicius che si diverte e che balli. Questo è ciò che voglio vedere".

Poi sull'italiano Antonio Pintus: "È un privilegio averlo nello staff tecnico. È eccezionale, sarà lui il responsabile della preparazione. Conosce molto bene molti giocatori e sappiamo quanto bene abbia lavorato in questo club".

Arbeloa ha assicurato di non essere spaventato dall'idea di essere un allenatore ad interim: "Sono qui da 20 anni e resterò finché il Madrid non vorrà. Questa è casa mia". Nemmeno la gestione di un gruppo decisamente non semplice, lo allarma: “Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Abbiamo una squadra con grandi calciatori e sono tutti ragazzi molto bravi, non c'è nessuno più interessato a vincere titoli dei giocatori. Gli ho detto che il periodo migliore della mia vita è stato giocare a Madrid, e che devono goderselo. È stato un buon primo contatto".