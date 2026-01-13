Domani Porto-Benfica in Coppa, Farioli: "Thiago Silva? Guardiamo oltre le individualità"

Francesco Farioli ha presentato la supersfida dei quarti di finale di Coppa di Portogallo contro il Benfica, in programma mercoledì sera (20.45) al Dragão, ribadendo con forza che, al di là dei nomi e delle scelte individuali, "non c’è nulla di più importante del Porto".

Uno dei temi centrali della conferenza è stato l’eventuale utilizzo di Thiago Silva dal primo minuto. Il tecnico ha parlato apertamente di "rischio e opportunità", spiegando che ogni decisione nasce dal modo in cui si leggono le situazioni: "Tutte le scelte sono legate all’equilibrio. Bednarek e Kiwior stanno facendo una stagione fantastica, ma quello che stiamo costruendo va oltre le individualità". Farioli ha sottolineato come il Porto abbia già dimostrato di sapersi adattare: "Abbiamo già utilizzato Pablo Rosario, Nehuén Pérez, Prpić… la risposta, se guardiamo indietro, è lì".

Ampio spazio anche allo stage in Algarve, definito "molto positivo": "Sono stati solo quattro giorni, ma molto intensi. Sei sessioni, tanto lavoro tattico e fisico e soprattutto un grande senso di unità". Farioli ha aggiunto che l’inserimento di Thiago Silva è stato accelerato dalla sua curiosità e disponibilità: "Domani sarà il primo gioco ufficiale per lui ed è normale che serva adattamento".

Sul Benfica, reduce da una sconfitta, l’allenatore ha evitato qualsiasi sottovalutazione: "Con la qualità che hanno, non parlerei di una squadra fragilizzata. Dobbiamo pensare solo a ciò che controlliamo". Ricordando l’ultimo confronto, ha evidenziato il lavoro tattico degli avversari: "Sudakov e Pavlidis provarono ad annullare Varela e fecero un buon lavoro. Mi aspetto di nuovo scenari diversi e una partita molto tattica". Infine, sulla recente estensione contrattuale, Farioli ha parlato di responsabilità più che di pressione: "Aumenta la responsabilità di continuare su questa strada. Il futuro è pieno di sfide e comincia già con la partita di domani".