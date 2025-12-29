Il Nizza richiama a sorpresa Puel: tutto chiarito col presidente, torna in panchina dopo 4 anni

È uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, il Nizza ha mostrato rapidamente i suoi limiti e Franck Haise non è riuscito a trovare né soluzioni tattiche né strumenti motivazionali per invertire la rotta. I risultati negativi si sono accumulati: nove sconfitte consecutive in tutte le competizioni, con i rossoneri già eliminati dall'Europa League e 13esimi in campionato. A questo si è aggiunta la contestazione dei tifosi, culminata con la vergognosa aggressione subita da Moffi e Boga nel centro sportivo.

Per cercare di salvare la stagione, la società ha deciso di richiamare Claude Puel, che tornerà in panchina quattro anni dopo la sua ultima esperienza al Saint-Étienne. Un ritorno a sorpresa, considerando che l’ex allenatore dell’OL non aveva previsto di prendere le redini di un club a stagione in corso. In più, la convivenza con il presidente Jean-Pierre Rivère, recentemente rientrato a capo del club, era stata a dir poco tormentata durante il precedente mandato.

Secondo la stampa francese, però, una semplice conversazione tra i due è bastata a rinsaldare il rapporto e convincere Puel a cambiare idea. L’allenatore si impegnerà ora in una missione di cinque mesi per risollevare la squadra; al suo fianco ci sarà Julien Sablé, già suo vice al Saint-Étienne nel 2021 per alcuni match. Quell'esperienza si era conclusa amaramente: dopo la sconfitta per 5-0 contro il Rennes, Puel era stato esonerato, sostituito da Sablé e poi da Pascal Dupraz, lasciando il club sei mesi prima della scadenza del contratto. A Nizza, l’obiettivo sarà dare fiducia ai giocatori e ai tifosi, riportando serenità e competitività in un ambiente incandescente.