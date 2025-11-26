Champions League, i parziali al 45': David Luiz in gol, il Pafos spaventa il Monaco
Finiscono i primi tempi delle sfide delle 18.45 in Champions League, in attesa delle italiane (e degli altri club) impegnate alle 21. Il Monaco è attualmente in vantaggio per 1-2 nell'Alphamega Stadium di Limassol, nell'isola di Cipro.
Dell'ex Chelsea David Luiz il gol che ha spaventato il Monaco, per il momentaneo pareggio: c'è tutto il secondo tempo per il Pafos, per sperare nell'impresa: i ciprioti hanno già collezionato 5 punti in questa Champions League. Ancora in panchina l'ex Juventus Paul Pogba. Nell'altra sfida che si sta giocando in contemporanea, ancora 0-0 fra Copenhagen e Kairat.
I parziali al 45' delle sfide di Champions League
Pafos-Monaco 1-2
5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M)
Copenhagen-Kairat 1-0
I risultati di ieri in Champions League
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Royale Union SG* 6 (-7)
23 PSV 5 (+2)
24 Monaco 5 (-2)
25 Pafos 5 (-3)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Benfica* 3 (-4)
30 Slavia Praga* 3 (-6)
31 Bodo/Glimt* 2 (-4)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 FC Copenhagen 1 (-8)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più