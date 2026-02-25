Chelsea beffato, l'ecuadoregno Mercado ha trovato l'accordo con il Siviglia

Nonostante l’accelerazione del Chelsea negli scorsi giorni il futuro del centrocampista Patrik Mercado sarà in Spagna. Come si legge sul Mundo Deportivo infatti il Siviglia avrebbe chiuso con l’Indipendente del Valle, club ecuadoregno che ha lanciato fra gli altri il centrocampista del Chelsea, Piero Hincapie dell’Arsenal e William Pacho del PSG, per il classe 2003 che è stato premiato come miglior giocatore del paese nel 2025. Il centrocampista arriverà dopo la Coppa del Mondo a cui parteciperà con la maglia dell’Ecuador.

Su Mercado, oltre al Chelsea, c’erano anche diverse altre formazioni sia di club europei sia brasiliani: il giocatore infatti ha già avuto contatti con Vasco da Gama e Palmeiras in Sud America oltre che con Wolfsburg e Braga in Europa. Mercado è un giocatore dinamico, con caratteristiche offensive, ma che può giocare anche come mezzala o mediano davanti alla difesa. Finora con l’Independiente del Valle ha collezionato 116 presenze con 11 gol e 13 assist nelle varie competizioni.