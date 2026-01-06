Ufficiale
Si svincola il portiere della nazionale turca. Il Besiktas annuncia la separazione da Gunok
Mert Günok lascia il Besiktas dopo quattro stagioni e mezzo. Il portiere, 36 anni, ha risolto anticipatamente il suo contratto col club di Istanbul.
"Ringraziamo Mert Günok per il suo contributo al nostro club, tra cui la Coppa di Turchia e la Supercoppa di Turchia vinte durante il suo periodo con noi, e informiamo rispettosamente il pubblico di questa decisione".
Nel giro della nazionale turca, allenata da Vincenzo Montella, Günok chiude l'avventura al Besiktas con 130 presenze, vincendo due coppe di Turchia.
