Ufficiale Il Porto attinge al mercato degli svincolati. Farioli riabbraccia dopo 4 anni Karamoh

Il Porto rende noto l'acquisto di Yann Karamoh con un contratto fino al 30 giugno 2026.



27 anni, Karamoh era svincolato dopo l'esperienza al Torino col quale ha raccolto 65 presenze, segnando 5 reti. Karamoh ha inoltre vestito le maglie di Parma e Inter in Serie A.

Il trasferimento al Porto non è casuale: Karamoh ha infatti già giocato alle dipendenze di Francesco Farioli, nell'esperienza comune in Turchia al Fatih Karagumruk. Sotto la gestione del tecnico italiano nel 2021, l'attaccante ha segnato 3 reti in 14 partite, venendo impiegato in più ruoli dell'attacco.

Il Porto è attualmente al comando del campionato portoghese, con 5 vittorie in altrettante partite, fra cui anche quella sul campo dello Sporting CP campione in carica. In questa stagione il club ha avviato un processo di forte rinnovazione, spendendo oltre 90 milioni per il mercato e incassandone 77 dalle cessioni.