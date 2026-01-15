Il Porto elimina il Benfica dalla coppa e punzecchia Mourinho via social
Il Porto elimina il Benfica dalla Taça do Portugal vincendo la gara secca dei quarti di finale per 1-0, gol decisivo di Bednarek al 15'. Una grande soddisfazione per Francesco Farioli, che punta all'accoppiata campionato-coppa e una vittoria che per il tecnico italiano acquisisce ancor più valore essendo arrivata contro gli acerrimi rivali e contro José Mourinho.
Lo Special One aveva dichiarato prima della partita che il Porto era una "Squadra facile da analizzare", frase che gli si è rivolta contro e infatti il social media manager dei dragoes ha colto la palla al balzo al triplice fischio dell'arbitro, con un post che prende in giro in modo sottile l'allenatore del Benfica: "Futebol Clube do Porto. Facile da analizzare, difficile da battere". Post che inevitabilmente ha portato a numerose reazioni.
Futebol Clube do Porto.
Fáceis de analisar, difíceis de bater 🫤#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xKQCjWIixi
— FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026
