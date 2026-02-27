Lo Sporting risponde subito a Farioli: vittoria in scioltezza e di nuovo a -4 dal Porto
Avvio fulminante e gestione senza affanni. Lo Sporting archivia la pratica Estoril con un netto 3-0, costruito soprattutto nei primi minuti. A indirizzare la gara ci ha pensato Luis Suárez, autore di una doppietta nei primi 17’, che avrebbe potuto rendere il passivo ancora più pesante già all’intervallo.
Dopo l’ora di gioco il ritmo è calato e l’Estoril ha trovato qualche spazio per alzare il baricentro e rendersi pericoloso, senza però riaprire davvero il match. Tra le note più attese, il ritorno in campionato di Nuno Santos, rientrato dopo oltre un anno di stop: un segnale importante per il gruppo.
Il sigillo finale è arrivato allo scadere con il gol di Bragança, che ha certificato il momento positivo e chiuso definitivamente i conti. Una vittoria solida, che conferma la crescita dello Sporting e restituisce certezze, anche in prospettiva.
CLASSIFICA
Porto 65*
Sporting 61*
Benfica 55
Braga 42
Gil Vicente 40
Famalicao 35
Estoril 33*
Moreirense 33
Guimaraes 31
Arouca 26*
Alverca 26
Estrela 23
Casa Pia 22
Nacional 21
Rio Ave 20
Santa Clara 18
Tondela 18
AFS 8
*una gara in più
