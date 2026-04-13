Perché il City gioca meglio in primavera? Guardiola: "A Manchester non c'è mai il sole"

Dopo il netto 3-0 inflitto al Chelsea, Pep Guardiola ha offerto una spiegazione tanto curiosa quanto sincera sul perché il suo Manchester City tenda a esprimersi al meglio in primavera: "Il sole. Non sto scherzando", ha dichiarato in conferenza stampa, indicando il cielo tra lo stupore dei giornalisti. "A Manchester non c’è mai sole. Se ci fosse a novembre, saremmo campioni già a gennaio. L’umore cambia, ed è fondamentale", ha aggiunto con tono serio.

Al di là della battuta, l’allenatore catalano ha poi riportato l’attenzione su aspetti più concreti, sottolineando il ruolo decisivo della società: "La dirigenza mi mette a disposizione giocatori con una mentalità straordinaria, competitivi. È questa la vera chiave del successo". La squadra inglese arriva da un periodo di forma impressionante: dopo l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid a metà marzo, i Citizens hanno inanellato tre vittorie senza subire reti, superando Arsenal, Liverpool e appunto Chelsea tra coppe e campionato.

Il successo di domenica consente al City di accorciare a sei punti dalla vetta occupata proprio dall’Arsenal, con lo scontro diretto in programma nel prossimo turno che potrebbe riaprire completamente la corsa al titolo. Inoltre, la squadra di Guardiola ha ancora una partita da recuperare contro il Crystal Palace, elemento che potrebbe risultare decisivo..