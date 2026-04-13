Mourinho contento: "Partita dominata, il punteggio poteva essere molto più ampio"

Dopo il successo per 2-0 contro il Nacional, l’allenatore del Benfica, José Mourinho, ha analizzato la gara sottolineando come il risultato finale stia stretto alla prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto 24 tiri, di cui 8 nello specchio, e battuto 15 calci d’angolo. È stato un dominio totale", ha spiegato. "Il punteggio poteva essere molto più ampio: già nel primo tempo potevamo segnare il terzo gol e abbiamo avuto tutta la ripresa per farlo. Il Nacional è stato bravo a chiudersi e limitare i danni, ma siamo stati noi a impedirgli di giocare".

Il tecnico ha poi commentato anche l’impazienza dei tifosi: "Erano come me. Tutti volevamo di più perché la squadra meritava di più. Dopo 15-20 minuti si pensava già a una goleada, e anch’io lo pensavo". Fondamentale, secondo Mourinho, il rientro di Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro: "Sono due giocatori molto importanti. Fare a meno di uno è gestibile, ma senza entrambi diventa quasi un dramma".

Spazio anche ai giovani, con l’esordio di Gonçalo Moreira: "Entrare a quattro minuti dalla fine non aiuta la crescita, ma è un premio che meritava. Fa parte di una piccola élite del nostro settore giovanile e sarà con noi in preparazione". Infine, Mourinho ha evidenziato un aspetto chiave: "Dobbiamo entrare meglio nelle partite. Questa settimana abbiamo lavorato proprio su questo. Però bisogna anche saper vincere le partite sporche: le grandi squadre lo fanno, e noi in alcune occasioni abbiamo perso punti evitabili".