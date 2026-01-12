Ufficiale Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso: sarà Arbeloa a guidare i blancos

Sarà Alvaro Arbeloa il sostituto pro-tempore di Xabi Alonso al Real Madrid. Lo annuncia il club spagnolo con un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente:

"Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra.

Álvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025.

Da giocatore, Álvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi più vincenti della sua storia. Ha indossato la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, collezionando 238 presenze ufficiali. In quel periodo, ha vinto otto titoli: due Champions League, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa UEFA, una Liga spagnola, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna.

Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha vissuto un'epoca storica, vincendo il Mondiale del 2010 in Sudafrica e due Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze con la Spagna".