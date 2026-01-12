Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso: sarà Arbeloa a guidare i blancos

Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso: sarà Arbeloa a guidare i blancosTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:29Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Sarà Alvaro Arbeloa il sostituto pro-tempore di Xabi Alonso al Real Madrid. Lo annuncia il club spagnolo con un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente:

"Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra.

Álvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025.

Da giocatore, Álvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi più vincenti della sua storia. Ha indossato la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, collezionando 238 presenze ufficiali. In quel periodo, ha vinto otto titoli: due Champions League, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa UEFA, una Liga spagnola, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna.

Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha vissuto un'epoca storica, vincendo il Mondiale del 2010 in Sudafrica e due Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze con la Spagna".

Articoli correlati
Real Madrid, Arbeloa prende il posto di Raul. È il nuovo allenatore del Castilla Real Madrid, Arbeloa prende il posto di Raul. È il nuovo allenatore del Castilla
Xabi Alonso via, Leverkusen a caccia dell'erede in panchina: Arbeloa ultima suggestione... Xabi Alonso via, Leverkusen a caccia dell'erede in panchina: Arbeloa ultima suggestione
Arbeloa su Mbappé: "Avrà la 9 dell'idolo CR7: serve personalità per portarla" Arbeloa su Mbappé: "Avrà la 9 dell'idolo CR7: serve personalità per portarla"
Altre notizie Calcio estero
Real, le ultime parole famose di Xabi Alonso dopo il ko in Supercoppa: "È il trofeo... Real, le ultime parole famose di Xabi Alonso dopo il ko in Supercoppa: "È il trofeo meno importante"
Il Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso: sarà Arbeloa a guidare i blancos... UfficialeIl Real Madrid annuncia il successore di Xabi Alonso: sarà Arbeloa a guidare i blancos
Clamoroso, il Real Madrid annuncia la separazione con Xabi Alonso UfficialeClamoroso, il Real Madrid annuncia la separazione con Xabi Alonso
Balotelli per l'Al Ittifaq, Fulco: "Avevamo in pugno Destro e Verde. Ma poi è spuntato... TMWBalotelli per l'Al Ittifaq, Fulco: "Avevamo in pugno Destro e Verde. Ma poi è spuntato Mario"
Tottenham, brutte notizie. Bentancur finisce sotto i ferri, salterà gran parte della... Tottenham, brutte notizie. Bentancur finisce sotto i ferri, salterà gran parte della stagione
Meteora in Italia, capocannoniere in Brasile: Kaio Jorge viene blindato dal Cruzeiro... UfficialeMeteora in Italia, capocannoniere in Brasile: Kaio Jorge viene blindato dal Cruzeiro
Michael Ballack: "Le parole di Karl? La società ci dice continuamente come esprimerci,... Michael Ballack: "Le parole di Karl? La società ci dice continuamente come esprimerci, sia libero"
Simeone: "Mi scuso con Vinicius e Florentino Perez. Non mi sono comportato bene" Simeone: "Mi scuso con Vinicius e Florentino Perez. Non mi sono comportato bene"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso, il Real Madrid annuncia la separazione con Xabi Alonso
Immagine top news n.1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine top news n.2 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine top news n.3 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.4 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.5 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.6 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.7 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Antonio Di Gennaro: "Gasperini da Premier. Juve, Champions obiettivo massimo"
Immagine news Altre Notizie n.3 M. Orlando: "Bravo Palladino ma è tardi per la Champions. Napoli impressionante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fognini dopo Inter-Napoli: "Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole"
Immagine news Serie A n.2 Terremoto AIA: il presidente degli arbitri Antonio Zappi condannato dal TFN a 13 mesi di inibizione
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, lavoro individuale per Kolasinac. Bakker si allena con l'Under 23
Immagine news Serie A n.4 Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi: "Dobbiamo avere coraggio, gli attaccanti lavorano tanto per la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane: "I giovani hanno potenziale. Mazzitelli merita una maglia da titolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, in arrivo un innesto d'esperienza a centrocampo: è lo sloveno Crnigoj
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione
Immagine news Serie B n.6 Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal basket una mazzata per il presidente Antonini. Il Trapani Shark escluso dal campionato
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva il centrale Manzi
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.4 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)