Il Real Madrid chiama, come risponderà il Barcellona? Il programma odierno de LaLiga
La 20ª giornata de LaLiga prosegue quest’oggi con un programma che vedrà il ritorno in campo del Barcellona dopo la vittoria di settimana scorsa della Supercoppa contro il Real Madrid. Ma ad aprire il palinsesto sarà alle 14:00 il match tra il Getafe ed il Valencia. Alle 16:15 il Wanda Metropolitano accoglierà Atletico Madrid e Alaves, con i Colchoneros che potrebbero mettere pressione al Villarreal terzo. Alle 18:30 in Galizia si giocherà Celta Vigo contro Rayo Vallecano. Chiude appunto la sfida tra Real Sociedad e Barcellona, quest’ultimo voglioso di rispondere alla vittoria del Real Madrid e tornare a +4 in classifica.
Questo il programma della 20ª giornata de LaLiga
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia ore 14:00
Atletico Madrid - Alaves ore 16:15
Celta Vigo - Rayo Vallecano ore 18:15
Real Sociedad - Barcellona ore 21:00
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (19 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 38 (19)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 29 (19)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Elche — 23 (19)
11. Osasuna — 22 (20)
12. Rayo Vallecano — 22 (19)
13. Real Sociedad — 21 (19)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (19)
16. Siviglia — 20 (19)
17. Alavés — 19 (19)
18. Valencia — 17 (19)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)
