Van Dijk attende la sfida con l'Arsenal: "Una battaglia da affrontare con entusiasmo"

Il Liverpool si prepara a una delle sfide più attese della stagione. Domani sera i Reds faranno visita all’Arsenal, attuale capolista della Premier League, per un confronto che è una sorta di ultima spiaggia per continuare ancora a coltivare speranze di rimonta. I campioni in carica arrivano a Londra consapevoli della difficoltà dell’impegno, ma anche motivati dal precedente favorevole: all’andata, ad Anfield, fu il Liverpool ad avere la meglio sulla squadra di Mikel Arteta.

A sottolineare il peso della partita è stato il capitano Virgil van Dijk, intervenuto dopo il pareggio per 2-2 contro il Fulham maturato domenica a Craven Cottage. Un risultato amaro, arrivato al termine di un finale rocambolesco: dopo il gol di Cody Gakpo al 94’, che sembrava regalare tre punti pesantissimi ai Reds, il Fulham ha trovato il pareggio all’ultimo respiro con una conclusione dalla distanza di Harrison Reed. In precedenza, Florian Wirtz aveva risposto al vantaggio iniziale di Harry Wilson. Van Dijk ha invitato alla calma e alla lucidità: prima il recupero fisico, poi l’analisi dell’Arsenal, squadra che in questa stagione non ha ancora perso in casa in tutte le competizioni. "Sarà una grande battaglia, dobbiamo farci trovare pronti", ha spiegato il difensore olandese, sottolineando la profondità e la qualità della rosa avversaria.

"L’Arsenal ha una squadra fantastica, con grande qualità sia tra i titolari sia dalla panchina. Sappiamo tutti che in casa sono imbattuti in questa stagione, credo in tutte le competizioni. Sarà quindi una sfida molto impegnativa e dovremo farci trovare pronti per una vera battaglia. Non vedo l’ora di giocarla e penso che tutti dovrebbero affrontare partite come questa con entusiasmo. È l’unico modo per provare a ottenere un risultato, è un’altra grande opportunità".