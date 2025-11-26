Rafa Silva torna a casa? Il Benfica osserva la diatriba con il Besiktas e spera

Scontento al Besiktas, l'ex Campione d'Europa (con il Portogallo) Rafa Silva potrebbe tornare al Benfica. Lo riporta Record, che ricostruisce la delicata vicenda che lo riguarda.

Il nazionale portoghese, che ha un contratto di più di un anno e mezzo con il Besiktas, ed ha già espresso la sua insoddisfazione, con annesso il desiderio di andarsene, contrariamente a quanto circolato in Turchia. Sarebbero smentite, sempre secondo Record, le voci riguardo alla sua volontà di lasciare il calcio. Sullo sfondo ci sarebbe appunto il Benfica, attento a monitorare la situazione per riportare a casa un giocatore che ha all'attivo più di 200 presenze con il club.

Al momento Rafa Silva è infortunato, ma sta lavorando sul campo per tornare in gioco. Il giocatore, 32 anni, è stato sottoposto a una risonanza magnetica su sua richiesta, poiché il mal di schiena persisteva. Poiché non è stata rilevata "nessuna patologia", il Besiktas ha cercato di inviare una comunicazione scritta a lui e al suo entourage, fornendo un conto del piano di trattamento che si sta seguendo.

Negli scorsi giorni il presidente del Besiktas, Serdal Adali, aveva dichiarato in conferenza stampa che Rafa, inizialmente, aveva espresso la volontà di lasciare il calcio, salvo poi cambiare idea poco dopo, manifestando il desiderio di trasferirsi altrove. Una situazione che il presidente ha definito “incomprensibile”, ribadendo come il club lo abbia sempre trattato con grande cura. Di fronte alla richiesta di separazione, il Besiktas ha però alzato un muro: “Qui non sono i giocatori a dettare le regole. Se vuole andare, deve rispettare la clausola”, ha tuonato Adali, ricordando come Rafa resti a tutti gli effetti un tesserato con un contratto valido per un altro anno e mezzo.