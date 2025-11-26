L'agente di Estevao: "Ha un affetto particolare per il Barcellona, ma ora si diverte al Chelsea"

Il giovane Estevao (18 anni) è stato il grande protagonista della vittoria del Chelsea contro il Barcellona (per 3-0, ieri sera). L'agente del brasiliano, André Cury, ha parlato di lui in una intervista rilasciata a 'Cadena SER' svelando che "ha un affetto speciale per il Barça" e che lo ha offerto in diverse occasioni al club blaugrana.

Queste le sue parole: "Ora Estevao ha un contratto di 5 anni, si sta divertendo al Chelsea, ma ha un affetto speciale per il Barça. Non è potuto andare al Barcellona in passato nonostante i responsabili dell'area tecnica approvavano sempre la firma di Estevao ed eravamo d'accordo con Deco, ma era sempre bloccato perché l'economia del club non permetteva di fare quella spesa".

André Cury vede anche la possibilità che Lamine Yamal e Esteva possano giocare insieme e ha ricordato la coppia di Messi e Neymar al Barça come esempio: "Pensate al duo Neymar-Messi: è meglio che avere solo Messi o avere solo Neymar. Nel 2018 ho iniziato a fare rapporti su Estevao al Barcellona. Nel 2019, ho portato Abidal in Brasile per vedere una sua partita e si vedeva già quando aveva 11 anni che era già diverso e che voleva essere un Pallone d'Oro. Dopo la mia partenza dal Barça abbiamo parlato per Estevao nel 2021, 2022, 2023 e 2024. Andavamo negli uffici per offrire il giocatore perché credevamo che avrebbe avuto un grande futuro nel calcio mondiale", ha concluso André Cury.