Ecuador, arbitro assassinato in campo durante una partita amatoriale: ricercati i killer

Un tragico episodio ha sconvolto il calcio ecuadoriano. L’arbitro Javier Ortega è stato ucciso durante una partita amatoriale disputata a Pasaje, nella provincia di El Oro, domenica 12 aprile.

Secondo quanto riportato da diversi media sudamericani, tra cui Diario do Estado, il 48enne sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni killer entrati in campo e poi fuggiti. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il direttore di gara non c’è stato nulla da fare: è morto sul terreno di gioco. L’episodio ha immediatamente scatenato il panico tra giocatori e spettatori nello stadio Los Alamos, con scene di fuga e confusione generale che hanno portato all’interruzione definitiva della partita. Le autorità locali hanno poi disposto la sospensione delle gare del club di casa in attesa di chiarire la dinamica dell’accaduto.

È stata aperta un’inchiesta per risalire agli autori dell'omicidio e individuare il movente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero possibili questioni personali o eventuali ritorsioni legate a decisioni arbitrali prese in incontri precedenti, o legate al calcioscommesse. La polizia sta analizzando testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’impianto. Le reazioni istituzionali sono state immediate e dure: le autorità della provincia di El Oro hanno promesso piena collaborazione con la giustizia, mentre la federazione calcistica ecuadoriana ha ribadito la necessità di garantire la sicurezza di tutti gli operatori sportivi, in particolare nelle competizioni minori spesso meno protette.

Numerose associazioni sportive chiedono misure più rigide e una maggiore presenza delle forze dell’ordine negli eventi amatoriali. La federazione nazionale ha annunciato una riunione straordinaria per valutare nuove norme di sicurezza, con l’obiettivo di prevenire episodi simili in futuro e rafforzare la tutela degli arbitri e dei partecipanti alle competizioni.