Il Senegal vola in finale di Coppa d'Africa e sogna il 2° successo: l'ultimo è stato nel 2021
Il Senegal, grazie al gol siglato al 78' da Sadio Mane, ha raggiunto la finale di Coppa d'Africa. Ora attende, dalla sfida in corsa fra Nigeria e Marocco, l'avversaria da affrontare all'ultimo atto.
Koulibaly e compagni sognano dunque di bissare lo storico successo ottenuto nel 2021, che è stato il primo della propria storia. La Nigeria invece è fino a qui a quota 3 (l'ultima nel 2013), il Marocco è fermo a uno, con l'ultimo successo che risale a 50 anni fa.
L'albo d'oro completo
1957 Egitto
1959 Rep. Araba Unita
1962 Etiopia
1963 Ghana
1965 Ghana
1968 Congo-Kinshasa
1970 Sudan
1972 Congo-Brazzaville
1974 Zaire
1976 Marocco
1978 Ghana
1980 Nigeria
1982 Ghana
1984 Camerun
1986 Egitto
1988 Camerun
1990 Algeria
1992 Costa d'Avorio
1994 Nigeria
1996 Sudafrica
1998 Egitto
2000 Camerun
2002 Camerun
2004 Tunisia
2006 Egitto
2008 Egitto
2010 Egitto
2012 Zambia
2013 Nigeria
2015 Costa d'Avorio
2017 Camerun
2019 Algeria
2021 Senegal
2023 Costa d'Avorio
