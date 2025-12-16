Ufficiale Nuovo allenatore per Retegui: l'ex Celtic Rodgers ha firmato con l'Al Qadsiah

Brendan Rodgers ha un nuovo lavoro: l'ex allenatore del Liverpool è stato ufficialmente nominato capo allenatore dell'Al Qadsiah in Arabia Saudita. Rodgers ritrova la panchina a neanche due mesi dalla fine della sua avventura con il Celtic, al termina della quale gli furono rivolte offese gravi, con un'azionista che parlò di atmosfera tossica nello spogliatoio, con insulti rivolti alla dirigenza e alle famiglie. Da oggi il nordirlandese avrà l'occasione di mettere a tacere tutto con il suo nuovo lavoro.

Il club ha annunciato l'ingaggio con una nota ufficiale: "L'Al Qadsiah è lieto di confermare la nomina dell'allenatore di fama mondiale Brendan Rodgers come capo allenatore della prima squadra di calcio, una mossa che riflette la visione ambiziosa del club e il suo progetto sportivo in rapida crescita".

James Bisgrove, CEO dell'Al Qadsiah, ha espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando le ambizioni a lungo termine della squadra: "Dopo un rigoroso processo di selezione globale, siamo lieti di dare il benvenuto a Brendan come nostro nuovo capo allenatore. Questo è un momento storico per il club. Il calibro della sua esperienza e il suo curriculum di vittorie riflettono la nostra ambizione e la visione a lungo termine di affermare l'Al Qadsiah come uno dei club leader in Asia".