Ufficiale Jorge Almirón nuovo allenatore del Rosario Central: sarà lui a guidare Di Maria

Il Club Atlético Rosario Central ha annunciato ufficialmente il nome del suo nuovo allenatore: Jorge Almirón. Il tecnico di 54 anni, che recentemente ha guidato il Colo Colo conquistando il campionato di Primera División e la Supercoppa del Cile nel 2024, torna così in Argentina. Almirón vanta una lunga e significativa carriera nel calcio argentino, - si legge sul sito ufficiale del club - avendo diretto club di primo piano come Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Independiente, San Lorenzo, e soprattutto Lanús e Boca Juniors.

Il suo periodo di maggiore successo è legato al Lanús, con cui nel 2016 ha conquistato un triplete di titoli locali: il Torneo di Primera, la Copa Bicentenario e la Supercopa Argentina. L'allenatore è noto anche per aver raggiunto ben due finali di Copa Libertadores: La prima nel 2017 con il Lanús, la seconda nel 2023 con il Boca Juniors.

Nel corso della sua carriera, Almirón ha accumulato esperienza internazionale, guidando squadre in leghe estere in Messico, Colombia, Arabia Saudita, Spagna e Cile. Il Club Atlético Rosario Central ha dato il benvenuto a Jorge Almirón, augurandogli il "maggiore dei successi" per questa nuova avventura. Come ovvio, guiderà la squadra nella fase a gironi della Copa Libertadores, con Ángel Di María come giocatore chiave.