4-4 tra Manchester United e Bournemouth, Amorim deluso: "Partita folle e risultato ingiusto"

L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, non ha nascosto la sua frustrazione dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro il Bournemouth all'Old Trafford. L'incontro di lunedì sera, una "partita folle" con otto gol, ha regalato uno spettacolo incredibile, ma per il tecnico si è concluso con l'amara sensazione di un'occasione sprecata. Lo United è andato in vantaggio per ben tre volte, sembrando aver piazzato la zampata decisiva nel finale, solo per subire l'ennesimo gol e veder svanire due punti preziosi.

La delusione di Amorim era palpabile. Parlando dopo il fischio finale, ha insistito sul fatto che il dominio dello United, soprattutto nel primo tempo, avrebbe dovuto essere convertito in una vittoria: "È davvero deludente. Siamo molto delusi. Una partita folle", ha detto. "Potrebbe sembrare che abbiamo perso i due punti nel secondo tempo, ma penso che li abbiamo persi nel primo. Abbiamo dominato e creato così tante occasioni. Saremmo dovuti andare all'intervallo con un risultato diverso. Alla fine, meritavamo di più. È stata una partita divertente per chi era a casa. Penso che abbiamo iniziato davvero bene. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Il risultato doveva essere completamente diverso".

Amorim ha poi individuato nei primi minuti del secondo tempo un momento decisivo, richiamando alla mente episodi simili avvenuti all'inizio della stagione: "Penso che sei minuti dopo l'inizio del secondo tempo, in modo simile a quanto successo col Nottingham, abbiamo perso la concentrazione e loro hanno segnato due gol, ma siamo riusciti a rientrare in partita. Segniamo di nuovo due gol e poi dobbiamo chiudere la partita. Una rimessa laterale in nostro possesso: dobbiamo riflettere, non accelerare, ma mantenere la calma e chiudere l'incontro. Alla fine, è stata una partita divertente."