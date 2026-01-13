Il tecnico del Barnsley attacca Szoboszlai: "Tacco irrispettoso, con l'Arsenal lo avrebbe fatto?"

Al minuto 40 della sfida contro il Barnsley in FA Cup, sul punteggio di 2-0, il centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, ha commesso un errore clamoroso che ha permesso ad Adam Phillips di accorciare - momentaneamente - le distanze. Il giocatore ungherese infatti, nonostante si trovasse a pochi passi dalla propria porta, ha tentato senza successo un colpo di tacco, pur consapevole di essere pressato dall'avversario. Che ha raccolto il pallone e segnato facilmente.

Un gesto che non è stato gradito dal tecnico del Barnsley, Conor Hourihane, che lo ha preso come una mancanza di rispetto vera e propria. Parlando ai microfoni di TNT Sports infatti, Hourihane ha detto in merito: "Sono rimasto un po' deluso dal nostro gol. Non credo che un giocatore lo faccia (il colpo di tacco) contro il Chelsea, contro l'Arsenal o in una partita di Champions League. Sono un po' deluso da questo ad essere onesti. Se è stato irrispettoso? Sì, potenzialmente lo è stato. Perché come lo dicevo, non lo avrebbe fatto contro l'Arsenal, il Chelsea o in una partita di Champions League. Lui non lo avrebbe fatto", ha ribadito.

Comunque ha ribadito l'orgoglio per la prestazione dei suoi, nonostante il 4-1 finale: "Sono incredibilmente orgoglioso dei ragazzi, sono stati eccezionali. Alla fine è stato stancante, perché abbiamo passato molto tempo senza la palla, cercando di bloccare il loro piano gara dal primo minuto. Ma questo è il livello che stiamo affrontando".