Il Villarreal cala il tris contro l'Alaves e torna al terzo posto della Liga con una gara in meno

Seconda vittoria consecutiva per il Villarreal, che nel pomeriggio ha battuto per 3-1 l’Alaves e si riporta al terzo posto della classifica della Liga, a tre punti di vantaggio dall’Atletico Madrid e a quattro punti di distanza dal Real Madrid, nonostante la formazione allenata da Marcelino abbia anche una gara in meno.

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni allo Stadio della Ceramica, succede tutto nella ripresa tra le due squadre. Il Villarreal passa in vantaggio al 49’ con Moleiro e ci mette appena cinque minuti per trovare il raddoppio di Gerard Moreno. Al 75’, poi, Mikautadze cala il tris prima che Toni Martinez rendesse meno pesante il passivo.

Questo il programma della 19ª giornata della Liga

Martedì 2 dicembre

Barcellona - Atletico Madrid 3-1

Mercoledì 3 dicembre

Athletic Club - Real Madrid 0-3

Venerdì 9 gennaio

Getafe - Real Sociedad 1-2

Sabato 10 gennaio

Real Oviedo - Real Betis 1-1

Villarreal - Alaves 3-1

Girona - Osasuna ore 18:30

Valencia - Elche ore 21:00

Domenica 11 gennaio

Rayo Vallecano - Maiorca ore 14:00

Levante - Espanyol ore 16:15