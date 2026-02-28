LaLiga, Yamal show: il Barcellona ne fa 4 al Villarreal e allunga sul Real Madrid
Non fallisce il Barcellona, trascinato dalla sua stella più lucente. Nel match casalingo di oggi contro il Villarreal, vinto dai catalani col punteggio di 4-1, il mattatore è stato infatti Lamine Yamal. Sua la tripletta che ha affossato il Sottomarino Giallo, portando momentaneamente a 4 i punti di vantaggio sul Real Madrid. Di Gueye la rete della bandiera per gli ospiti, mentre nel recupero Lewandowski ha ulteriormente arrotondato il punteggio. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad
Real Oviedo-Atletico Madrid
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti*
2. Real Madrid 60
3. Villarreal 51*
4. Atletico Madrid 48
5. Real Betis 42 pt
6. Celta Vigo 37 pt
7. Espanyol 35
8. Athletic Bilbao 35*
9. Osasuna 33
10. Real Sociedad 32
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Alaves 27*
15. Rayo Vallecano 27*
16. Valencia 26
17. Elche 25
18. Maiorca 24
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 17**
*una gara in più
**due gare in meno