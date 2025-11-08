PSG su Eric Garcia dopo il ko di Hakimi? Luis Enrique: "Siamo sempre attenti sul mercato"

Il Paris Saint-Germain potrebbe correre ai ripari dopo l’infortunio che ha colpito Achraf Hakimi a seguito del durissimo intervento di Luis Diaz. I transalpini devono fare i conti con diversi problemi di questo tipo - out anche Ousmane Dembélé e Nuno Mendes -, e potrebbe tornare sul mercato.

In particolare, secondo diverse indiscrezioni di mercato, Luis Enrique vorrebbe portare in Francia il catalano Eric Garcia, difensore classe 2001 del Barcellona che ha già fatto esordire con la nazionale spagnola. In conferenza stampa, il tecnico del PSG ha parlato così della possibilità di tornare sul mercato per sopperire ai problemi fisici della sua squadra: “Siamo sempre aperti alla finestra di mercato e alle diverse possibilità, ma non c'è fretta, nessuna preoccupazione. Abbiamo un piano; stiamo pensando non solo agli aspetti positivi, ma anche a quelli negativi.

Al momento non ci sono problemi a parte gli infortuni, ma tutte le squadre hanno infortuni. Siamo calmi e composti, aperti (per la finestra di mercato invernale, ndr) e sereni".