Risultati Liga. Un tempo a testa, il derby fra Real Bets e Siviglia termina 2-2
Gol e spettacolo del derby fra Real Betis e Siviglia, 2-2 il punteggio finale. La formazione biancoverde chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Antony e Fidalgo, la ripresa però è tutta del Siviglia, che prima trova il pari con Sanchez e poi al minuto numero 85 trova la rete del pari con Romero.
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad 0-1
Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol 2-2
Valencia-Osasuna 1-0
Betis-Siviglia 2-2
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti
2. Real Madrid 60*
3. Atletico Madrid 51
4. Villarreal 51
5. Real Betis 43
6. Celta Vigo 37*
7. Espanyol 36
8. Real Sociedad 35
9. Athletic Bilbao 35
10. Osasuna 33
11. Girona 30 *
12. Siviglia 30
13. Getafe 29*
14. Valencia 29
15. Alaves 27
16. Rayo Vallecano 27
17. Elche 26
18. Maiorca 24
19. Levante 21
20. Real Oviedo 16
*una gara in meno