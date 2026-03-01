Risultati Liga. Un tempo a testa, il derby fra Real Bets e Siviglia termina 2-2

Gol e spettacolo del derby fra Real Betis e Siviglia, 2-2 il punteggio finale. La formazione biancoverde chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Antony e Fidalgo, la ripresa però è tutta del Siviglia, che prima trova il pari con Sanchez e poi al minuto numero 85 trova la rete del pari con Romero.

Il programma della 25^ giornata de LaLiga

Venerdì 27 febbraio

Levante-Alaves 2-0

Sabato 28 febbraio

Rayo Vallecano-Athletic 1-1

Barcellona-Villarreal 3-1

Maiorca-Real Sociedad 0-1

Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1

Domenica 1° marzo

Elche-Espanyol 2-2

Valencia-Osasuna 1-0

Betis-Siviglia 2-2

Girona-Celta Vigo

Lunedì 23 febbraio

Real Madrid-Getafe

La classifica de LaLiga

1. Barcellona 64 punti

2. Real Madrid 60*

3. Atletico Madrid 51

4. Villarreal 51

5. Real Betis 43

6. Celta Vigo 37*

7. Espanyol 36

8. Real Sociedad 35

9. Athletic Bilbao 35

10. Osasuna 33

11. Girona 30 *

12. Siviglia 30

13. Getafe 29*

14. Valencia 29

15. Alaves 27

16. Rayo Vallecano 27

17. Elche 26

18. Maiorca 24

19. Levante 21

20. Real Oviedo 16

*una gara in meno