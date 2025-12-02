Rafa Silva torna al Benfica? Il Besiktas denuncia incontro segreto con Rui Costa e Mou

Il caso Rafa Silva scuote il mercato. Secondo il quotidiano turco Takvim, il Besiktas starebbe valutando di presentare una denuncia alla FIFA per una presunta riunione tra l’attaccante portoghese e due "pezzi grossi" del Benfica, il presidente Manuel Rui Costa e il tecnico José Mourinho. Un incontro che il club di Istanbul sostiene non fosse autorizzato. Sia il Benfica sia fonti vicine al giocatore hanno smentito l’esistenza di tale incontro, definendo falsa la notizia.

Rafa Silva, 32 anni, è al secondo anno con il Besiktas e ha manifestato insoddisfazione per il progetto sportivo del club, ritenendo che le aspettative iniziali - lottare per il titolo nazionale e ottenere risultati positivi nelle competizioni europee - non siano state rispettate. A conferma della sua volontà di cambiare aria, il giocatore ha comunicato ai dirigenti del Besiktas il desiderio di lasciare la Turchia, pur rispettando le regole contrattuali: Rafa ha ancora un anno e mezzo di contratto e può trattare un trasferimento solo con autorizzazione del club.

Il Benfica segue la vicenda da vicino, ma conferma che qualsiasi eventuale trasferimento sarà possibile solo a parametro zero. Intanto, Rafa non gioca dal 2 novembre, impegnato in un programma individuale di recupero per problemi alla schiena. L’allenatore del Besiktas, Sergen Yalçin, ha ribadito che il giocatore è benvenuto in squadra qualora decidesse di tornare ad allenarsi: "Se vuole allenarsi con noi, può farlo. Non c’è alcun problema. Non vuole giocare? Affare suo. La porta è aperta se vorrà rientrare". La vicenda resta in evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se Rafa Silva riuscirà a trovare una soluzione con il Benfica o rimarrà in Turchia fino alla scadenza del contratto.