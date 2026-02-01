Real Madrid, infortunio per Bellingham: possibile strappo al bicipite femorale sinistro

Brutta notizia per il Real Madrid. Al 9° minuto del match contro il Rayo Vallecano, infatti, il centrocampista Jude Bellingham ha avvertito una fitta al bicipite femorale sinistro. L'inglese stava correndo verso la linea di fondo ed è caduto a terra, stringendosi la parte posteriore della gamba.

Il centrocampista inglese, come riportato da Marca, si è diretto verso gli spogliatoi con un'espressione contrariata. L'infortunio suggerisce un possibile strappo, anche se saranno necessari accertamenti medici per confermarlo.

Per l'ex Dortmund si tratterebbe del secondo infortunio stagionale. Jude aveva già saltato l'inizio del campionato, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla al termine della Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti.