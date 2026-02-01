Lesione alla coscia sinistra per Bellingham: l'inglese fuori un mese, salta il Benfica

Jude Bellingham sarà fuori per circa un mese. Potrebbero essere tre settimane e mezza, potrebbero essere cinque, ma questo è il tempo indicativo, come sottolinea la stampa spagnola: la lesione riportata nel match di oggi contro il Rayo Vallecano è significativa. Subito dopo l’infortunio, il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti medici, che hanno confermato la rottura del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Bellingham salterà sicuramente l’eliminatoria di Champions League contro il Benfica e almeno quattro partite di Liga: Valencia, Real Sociedad, Osasuna e Getafe. È in forte dubbio per la trasferta contro il Celta, mentre l’obiettivo è farlo recuperare per gli eventuali ottavi di Champions (10-11 marzo).

L’infortunio è avvenuto all’8′ del match contro il Rayo Vallecano: sprint sul lato destro e dolore improvviso nella parte posteriore della coscia. Il giocatore è uscito dal campo zoppicando e visibilmente abbattuto, consapevole della gravità della lesione. Brahim Díaz è entrato a sostituirlo senza riscaldamento, mentre sullo stadio è calato il silenzio.