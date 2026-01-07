Ricordate Giannelli Imbula? Ora è una star in Kings League: "Da 2 anni sono senza squadra"

Dopo la sconfitta per 8-0 contro l’Italia, la Francia si è prontamente rifatta nella Kings World Cup Nations, battendo l’Algeria ai rigori. Tra i protagonisti dei Bleus c’è Giannelli Imbula, ex centrocampista del Marsiglia, che ha vestito anche la maglia della Francia Under 21 nel 2013-2014 prima di giocare due volte con la Repubblica Democratica del Congo.

"Abbiamo avuto un inizio difficile", racconta Imbula. "Siamo arrivati un po’ tardi e il giorno dopo già dovevamo giocare, dopo ore di viaggio. Ora però va meglio e spero che i prossimi match lo dimostrino". Sul formato della competizione: "Mi piace perché ci sono molti gol, le partite sono più brevi del calcio a 11 e le regole fanno sì che ci sia sempre un vincitore, quindi non ci sono pareggi. Sai sempre che alla fine qualcuno perderà e questo ti spinge a voler vincere".

Indossare la maglia della Francia in Brasile è un onore: "Per molti di noi è la prima volta in Brasile. Abbiamo a cuore di rappresentare il Paese nel miglior modo possibile". Sull’ambasciatore e presidente della squadra, Adil Rami, Imbula commenta: "È fedele a se stesso, divertente, onesto, aperto e disponibile. Bisogna conoscerlo per capire il suo modo di essere". La differenza tra Kings League e calcio a 11 è netta: "Il calcio a undici è più posizionale, mentre nella Kings League giochi su brevi periodi, uno contro uno, con più occasioni di tiro. C’è più divertimento, è un’esperienza diversa, ma ha il suo fascino". Imbula ha poi parlato della lunga assenza dai campi di calcio (ultima esperienza all'Istanbulspor, è passato anche da Lecce): "Sono quasi da due anni senza squadra, ma mi mantengo in forma, mi alleno e ne approfitto per stare vicino ai miei cari. Vivo questa situazione come se fossi in un club, fa parte della vita di un calciatore".

Interpellato su un eventuale ritiro: "Non ci ho mai pensato. Finché mi sentirò bene fisicamente continuerò a giocare. Il corpo è il mio strumento di lavoro". Riguardo alla carriera non all’altezza delle attese: "Il calcio è uno sport imprevedibile. Non sempre ciò che si prevede si realizza, e le ragioni possono essere molte, a volte interne all’ambiente". Infine, sul futuro nel calcio a 11: "Non è un progetto per me tornare. La Kings League è una vetrina più per i giovani".