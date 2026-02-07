Il saluto di Murillo: "Marsiglia è diversa, OM un club unico. Non era il finale che speravamo"

L'ex difensore dell'Olympique Marsiglia, passato ieri ufficialmente al Besiktas, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi biancoazzurri al termine della sua esperienza in Francia: "Forse non è il finale che speravamo - ha esordito - ma non posso chiudere questo capitolo senza dire qualche parola di ringraziamento a voi, tifosi, e a tutti coloro che mi hanno lasciato un segno e con cui ho condiviso momenti fantastici negli ultimi due anni e mezzo. Marsiglia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.

È la città dove è nato Amir Jr., dove ho potuto realizzare il mio sogno d'infanzia di giocare in Champions League, e la custodirò come un luogo in cui ho sentito un calore senza pari da parte dei tifosi dello Stade Vélodrome. Sono ricordi indelebili e indimenticabili, ha scritto nel preambolo. Voglio ringraziare il club per avermi dato l'opportunità di indossare questi colori e di far parte della sua storia. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra.

Ogni giorno sarebbe stato diverso senza di loro - ha concluso - ed è stato un piacere condividere lo spogliatoio con giocatori così fantastici. Marsiglia è diversa, e l'OM è un club unico. Da lì, vi sosterrò ovunque io sia. Forza OM!".