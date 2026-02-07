Ufficiale Messi va in Arabia Saudita ma...è Rayane: l'ex Strasburgo passa al NEOM

Messi approda in Arabia Saudita. Nessun problema, non è Leo. A raggiungere Cristiano Ronaldo nel campionato saudita è Rayane Messi, 18enne di proprietà dello Strasburgo. Il ragazzo inizialmente era in prestito in Ligue 2 al Pau dove ha realizzato due reti in 16 partite disputate e, richiamato alla base, è stato ceduto nuovamente a titolo temporaneo agli arabi del NEOM, club allenato da Christophe Galtier.

Questo il comunicato del club: "Rayane Messi è stato ceduto in prestito al NEOM SC. Il talentuoso giovane indosserà i colori del club saudita fino al termine della stagione. Arrivato al Racing nell'estate del 2024 dal Digione, Rayane Messi ha giocato due partite con la prima squadra. È diventato uno dei più giovani marcatori nella storia del Racing durante una partita di Coppa di Francia contro il Thaon-les-Vosges. Inizialmente prestato al Pau (Ligue 2) in questa stagione, il nazionale francese, che ha rappresentato la Francia fin dall'Under 16, concluderà la stagione 2025-2026 al NEOM SC in Arabia Saudita".