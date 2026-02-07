"Garantire l'incolumità fisica dei giocatori": Rayo-Oviedo rinviata a data da destinarsi

Rayo Vallecano-Oviedo non si giocherà. La gara in programma per questo pomeriggio è stata rinviata da LaLiga a causa delle condizioni delle strutture del club madrileno e al fine di garantire l'incolumità dei giocatori in campo. Questo il comunicato: "Al fine di garantire l'incolumità fisica dei giocatori, LALIGA ha deciso di rinviare la partita corrispondente alla 23ª giornata di LALIGA EA SPORTS, che si sarebbe dovuta giocare tra Rayo Vallecano e Real Oviedo allo Stadio Vallecas questo sabato 7 febbraio alle 14:00.

La decisione è stata presa dopo aver constatato che, allo stato attuale, il terreno di gioco non soddisfa le garanzie necessarie per lo svolgimento della partita in sicurezza. Va sottolineato che il Rayo Vallecano ha compiuto notevoli sforzi questa settimana, provvedendo alla sostituzione completa del terreno di gioco, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento della partita come previsto. Tuttavia, le avverse condizioni meteorologiche durante l'esecuzione di questi lavori, nonché le previsioni per le prossime ore, che prevedevano pioggia persistente, hanno impedito al terreno di gioco di raggiungere le condizioni ottimali necessarie.

Durante tutto questo processo, LALIGA ha monitorato costantemente la manutenzione e la preparazione del terreno di gioco, lavorando in coordinamento con il club e monitorando costantemente l'evoluzione delle condizioni del terreno. Sia il club che LALIGA hanno fatto tutto il possibile per esaurire tutte le opzioni possibili per disputare la partita fino all'ultimo momento. Tuttavia, le condizioni del campo e le previsioni meteo per oggi, con pioggia persistente, rendono impossibile garantire la sicurezza dei giocatori e pertanto la partita è stata rinviata. In conformità con la normativa vigente, verrà fissata una scadenza per la presentazione di proposte per una nuova data di disputa