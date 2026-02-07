Ufficiale
Il Barcellona si ritira dalla SuperLega: il comunicato del club blaugrana
TUTTO mercato WEB
Il Barcellona si ritira dal progetto della SuperLega. Ad annunciarlo è lo stesso club catalano con un breve comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Questo il testo completo:
"L'FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato oggi alla European Super League Company e ai club che ne hanno fatto parte il suo disimpegno dal progetto della Super League europea".
