Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mbeumo contro Solanke

Manchester United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mbeumo contro SolankeTUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 12:42Calcio estero
Andrea Piras

Il weekend calcistico in Inghilterra viene aperto dal match fra Manchester United e Tottenham. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre in campo all’Old Trafford.

Manchester United 4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Palhinha, Romero, Van de Ven; Gray, Gallagher, Sarr, Udogie; Odobert, Simons; Solanke.

Articoli correlati
Lipsia, due club di Premier su Diomande: l'esterno ivoriano piace a Liverpool e Man'... Lipsia, due club di Premier su Diomande: l'esterno ivoriano piace a Liverpool e Man' United
La dinastia delle leggende continua: Man United pronto a blindare i figli di Rooney... La dinastia delle leggende continua: Man United pronto a blindare i figli di Rooney e Carrick
Meno allenamenti e più riposo: così Carrick ha cambiato i metodi al Manchester United... Meno allenamenti e più riposo: così Carrick ha cambiato i metodi al Manchester United
Altre notizie Calcio estero
Gara contro il Rayo rinviata, l'Oviedo: "Intraprenderemo azioni presso le autorità... Gara contro il Rayo rinviata, l'Oviedo: "Intraprenderemo azioni presso le autorità competenti"
Il saluto di Murillo: "Marsiglia è diversa, OM un club unico. Non era il finale che... Il saluto di Murillo: "Marsiglia è diversa, OM un club unico. Non era il finale che speravamo"
Manchester United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mbeumo contro Solanke Manchester United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mbeumo contro Solanke
Il Barcellona si ritira dalla SuperLega: il comunicato del club blaugrana UfficialeIl Barcellona si ritira dalla SuperLega: il comunicato del club blaugrana
Messi va in Arabia Saudita ma...è Rayane: l'ex Strasburgo passa al NEOM UfficialeMessi va in Arabia Saudita ma...è Rayane: l'ex Strasburgo passa al NEOM
Lipsia, due club di Premier su Diomande: l'esterno ivoriano piace a Liverpool e Man'... Lipsia, due club di Premier su Diomande: l'esterno ivoriano piace a Liverpool e Man' United
"Garantire l'incolumità fisica dei giocatori": Rayo-Oviedo rinviata a data da destinarsi... "Garantire l'incolumità fisica dei giocatori": Rayo-Oviedo rinviata a data da destinarsi
Oggi Barcellona-Maiorca, Muriqi: "Pochi attaccanti possono competere con Lewandowski"... Oggi Barcellona-Maiorca, Muriqi: "Pochi attaccanti possono competere con Lewandowski"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru e Tavares
Immagine news Serie A n.4 Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte e ha personalità"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Dura giocare nell'Olimpico semivuoto. Ma il divieto di trasferte è incostituzionale"
Immagine news Serie A n.6 È il momento dei rinnovi: tocca a Yildiz. L'Inter vuole blindare due colonne. Le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.4 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano