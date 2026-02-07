Manchester United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mbeumo contro Solanke
Il weekend calcistico in Inghilterra viene aperto dal match fra Manchester United e Tottenham. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre in campo all’Old Trafford.
Manchester United 4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Palhinha, Romero, Van de Ven; Gray, Gallagher, Sarr, Udogie; Odobert, Simons; Solanke.
